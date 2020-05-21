Сотрудников космодрома "Восточный" тестируют на COVID-19

ТАСС, 21 мая. Сотрудники космодрома "Восточный" в Амурской области, находящиеся в группах риска по коронавирусу, проходят профилактическое тестировании на COVID-19, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Случаев заражения на космодроме к настоящему моменту нет.

"Согласно требованиям Роспотребнадзора, тестирование сотрудников проводится по предписанию санитарного врача, в случае если у них имелись контакты с заболевшими новой коронавирусной инфекцией, признаки заболевания ОРВИ, если возраст сотрудника превышает 65 лет, а также для беременных женщин и лиц, имеющих хронические заболевания. На данный момент среди сотрудников КЦ "Восточный" не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на сегодняшний день тестирование прошли несколько десятков сотрудников филиала. Сотрудники, проживающие в Шимановске и Свободном, к работе привлекаются с условием соблюдения всех профилактических мер. Их доставляют транспортом предприятия, в котором дважды в день проводится дезинфекция. Регулярную обработку осуществляют в административных зданиях и на всех объектах космодрома. Увеличена периодичность влажных уборок помещений и объектов.

"В столовых предприятия введен специальный график посещения, чтобы избежать большого скопления людей. Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах, кроме этого вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах. При прохождении КПП все прибывшие на работу проходят утренние фильтры путем измерения температуры, в случае выявления у сотрудников повышенной температуры они направляются на консультацию к медицинским работникам", - отметили в пресс-службе.

Многие сотрудники космодрома проживают в городах Шимановск и Свободный, где власти отмечают относительно большое количество подтвержденных случаев заражения. Так, по данным Роспотребнадзора, в Свободном заболели 22 человека, в Шимановске - 32 человека.