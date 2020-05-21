Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 40 тыс.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось на 3 746, до 40 682. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3 746 человек. Всего число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, увеличилось до 40 682", - сказала вице-мэр.

Число вылечившихся за сутки оказалось заметно меньше, чем днем ранее, когда выписались сразу 5 440 пациентов. Тем не менее это третий показатель по количеству выздоровевших в столице с начала вспышки нового заболевания.