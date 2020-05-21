Россия передала Камбодже медицинские препараты для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Посольство России в Пномпене передало Камбодже медицинские препараты в качестве гуманитарной помощи королевству в его борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении диппредставительства в Facebook .

Как уточнили в посольстве, речь идет о свыше тысячи упаковок российского препарата "Циклоферон". Передача партии лекарств произошла накануне в ходе встречи посла РФ в королевстве Дмитрия Цветкова с министром здравоохранения страны Мам Бун Хенгом.

На встрече стороны обсудили двустороннее сотрудничество в медицинской сфере, включая планы по модернизации объектов здравоохранения, и меры двух стран по борьбе с пандемией.

К данному моменту в Камбодже выявлено 122 случая заражения коронавирусом, о летальных исходах не сообщалось. С 12 апреля в королевстве не было зарегистрировано ни одного нового случая инфицирования. 16 мая министерство здравоохранения Камбоджи сообщило, что последний в стране пациент с коронавирусом вылечился и выписан из больницы.

В среду власти Камбоджи сняли запрет, введенный в середине марта в связи с пандемией коронавируса, на въезд в страну из Ирана, Испании, Италии, Франции, ФРГ и США.