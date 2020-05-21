Ввод подземного водозабора в Комсомольске-на-Амуре требует еще 400 млн рублей

ХАБАРОВСК, 21 мая. /ТАСС/. Завершение строительства комплекса обезжелезивания и деманганации (очистки от марганца) воды подземного водозабора в Комсомольске-на-Амуре требует дополнительного финансирования в размере 400 млн рублей. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель директора по капитальному строительству МУП "Горводоканал" Комсомольска-на-Амуре Александр Шейн.

"Последние годы работы по запуску комплекса шли по долгосрочному плану комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Необходимые мероприятия были профинансированы и завершены, однако позднее поменялся Градостроительный кодекс РФ и ввод комплекса стал невозможен, поскольку был введен ряд дополнительных требований, касающихся экологии. Потребовались изменения в проектной документации и повторное прохождение госэкспертизы. Для ввода нужно еще около 400 млн рублей", - сказал Шейн.

Подземный водозабор возводится на площадках недостроенного водозабора Амурского судостроительного завода недалеко от моста через Амур, работы по которому остановили еще в конце 1980-х годов из-за недостатка финансовых средств. В этом районе обнаружили значительные запасы подземных вод, расположенные ниже уровня Амура. В 2005 году там начали возводить комплекс обезжелезивания и деманганации воды мощностью 75 тыс. кубометров воды в сутки, который должен очищать воду от железа и марганца перед подачей городу. Работы вели со значительными перерывами по причине недофинансирования.

За годы строительства пробурили несколько десятков скважин глубиной до 56 м, построили станции подъема и надземной доочистки воды, проложили водовод от комплекса до городской системы водоснабжения. По словам собеседника агентства, из бюджетов разных уровней в проект вложили порядка 2 млрд рублей.

Шейн уточнил, что дополнительное финансирование необходимо, в том числе, на строительство дамбы водозабора, которую размыло после паводка на Амуре в прошлом году. Комсомольск-на-Амуре тогда сильнее остальных городов и поселений Хабаровского края пострадал от подтоплений. Из-за высокого уровня воды, разлива малых рек, подъема грунтовых вод в городе заливало улицы, топило многоэтажки, частные дома и соцобъекты.

Обеспечение города водой

Большая часть Комсомольска-на-Амуре обеспечивается водой поверхностным Амурским водозабором. Городу в сутки необходимо до 100 тыс. кубометров.

Правительство Хабаровского края ранее сообщало, что качество воды с подземного водозабора по ряду микробиологических показателей будет выше, чем из действующего открытого водозабора. Комплекс позволит полностью обеспечить потребности жителей города в питьевой воде, он также станет альтернативным источником водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций.

Альтернативные источники водоснабжения в городах Хабаровского края решили строить после взрыва на китайском химическом заводе в 2005 году, в результате чего вода в Амуре оказалась загрязнена бензолом.