Во Владимирской области заразилось коронавирусом более 2 тыс. человек

ВЛАДИМИР, 21 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Владимирской области уже заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 21 мая 2020 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2043 случая заболевания", - говорится в сообщении.

Больше всего случаев зарегистрировано во Владимире (401) и Петушинском районе (318), где с 16 апреля действует карантин. Карантин также введен в городе Кольчугино и на территории двух населенных пунктов Гусь-Хрустального района.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом за 20 мая, от коронавирусной инфекции вылечились 267 пациентов, отмечено 15 летальных случаев.