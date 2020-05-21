Более 100 россиян вылетели из индийского Тривандрума в РФ через Калькутту

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая. /ТАСС/. Группа из 111 человек вылетела в четверг из индийского Тривандрума (юго-западный штат Керала) в Калькутту (восточный штат Западная Бенгалия), чтобы оттуда отправиться в Екатеринбург и Москву. Об этом сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

Он уточнил, что на борту самолета 101 взрослый пассажир и еще 10 маленьких детей.

Ранее этот самолет привез в Тривандрум из России группу из 104 индийских граждан, большая часть которых - студенты, застрявшие в РФ из-за пандемии коронавируса, отметил дипломат.

Из Тривандрума авиалайнер вылетел в 11:53 по местному времени (09:23 мск). Среди пассажиров также гражданка Белоруссии, гражданин Индии и гражданин Литвы. Самолет приземлится в Калькутте, где, по предварительной информации, возьмет на борт еще около 100 россиян.

По предварительному плану самолет должен вылететь из Калькутты в Россию в 15:05 по местному времени (12:35 мск).

Это первый вывозной рейс для застрявших в Индии из-за коронавирусной инфекции российских граждан, которые находились на юге этой страны.