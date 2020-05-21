Из Афин в Москву вылетели около 100 россиян

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Около 100 граждан РФ вылетели в четверг в Москву из Афин в четверг специальным вывозным рейсом греческой авиакомпании Aegean Airlines, передает корреспондент ТАСС с места события.

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По словам работников посольства РФ в Греции, которые занимались подготовкой и отправкой рейса, на родину вылетели жители Москвы, Санкт-Петербурга, субъектов Центрального федерального округа, ряда других регионов страны - от Калининградской области до Приморского края.

Самолет (рейс А3 4700), отправившийся из Афин в 09:40 мск, прибудет в Шереметьево ориентировочно в 13:15-13:40 мск.