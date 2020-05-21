МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Отрадно, что вы достойно продолжаете замечательные профессиональные, трудовые традиции своих предшественников, осваиваете богатейшие месторождения полезных ископаемых, в том числе на российском континентальном шельфе, деятельно участвуете в реализации национальных и международных программ по сохранению уникальной природы Арктики и Антарктики, честно, добросовестно служите Отечеству", - подчеркнул президент.

Путин отметил вклад полярников в укрепление экономического, научного и оборонного потенциала страны, а также пожелал здоровья и успехов.

21 мая ежегодно в России отмечается День полярника. С инициативой учреждения этого профессионального праздника в декабре 2012 г. выступил специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Герой Советского Союза и Российской Федерации Артур Чилингаров. Указ об установлении Дня полярника был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 мая 2013 г. и в этот же день состоялось первое его празднование.