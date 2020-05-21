В Приамурье выпустили в дикую природу девять выращенных в неволе журавлей

ТАСС, 21 мая. Специалисты Хинганского заповедника в Амурской области выпустили в дикую природу девять журавлей, занесенных в Красную книгу России. Об этом в четверг сообщается на сайте заповедника.

"В природу были выпущены один даурский и восемь японских журавлей, выращенных на станции реинтродукцуии редких видов птиц Хинганского заповедника. Журавлей выпускали недалеко от границ заповедника по одному или маленькими группами, по две-три птицы", - говорится в сообщении.

Всех птиц пометили пластиковыми кольцами с индивидуальными номерами, а на лапку одного японского журавля прикрепили телеметрический передатчик, который отправляет данные о состоянии птицы.

Станция реинтродукции журавлей занимается выращиванием птенцов и возращением их в природу с 1988 года. В Хинганском государственном заповеднике обитает около 300 видов птиц, но главная ценность здесь: дальневосточные аисты, японские и даурские журавли.

По оценкам орнитологов, общая численность даурского журавля - 4900-5300 особей. Птица занесена в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Российской Федерации как потенциально угрожаемый вид. Японский журавль обитает на Дальнем Востоке и в Японии. Его общая численность оценивается в 1700-2000 особей. Также включен в список Красной книги России.