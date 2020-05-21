Число уже вылеченных россиян с коронавирусом с начала мая выросло в 8 раз

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число уже выздоровевших пациентов с коронавирусом в России с начала мая возросло в восемь раз, с 11 619 до 92 681. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За последние сутки вылечились еще 7 289 человек, всего за три недели - 81 062.

Доля уже вылечившихся пациентов в России за этот период увеличилась почти втрое - с 10,9% до 29,2%.

При этом число подтвержденных случаев заражения в стране растет заметно медленнее и с мая увеличилось только в три раза - с 106 498 до 317 554.

Схожую динамику показывает количество смертей из-за коронавирусной инфекции - за три недели оно выросло с 1 073 до 3 099, то есть менее чем втрое. Условный уровень смертности в России немного снизился - с 1,01% по состоянию на 30 апреля до 0,98% по состоянию на 21 мая.