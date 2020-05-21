В Хабаровском крае летом прогнозируют высокий уровень пожарной опасности

ХАБАРОВСК, 21 мая. /ТАСС/. Синоптики в Хабаровском крае прогнозируют высокий риск возникновения природных пожаров из-за сухого лета, сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"Что касается пожаров, то высокая горимость в Хабаровском крае сохранится на протяжении всего лета. Угроза обострится в июне и продлится вплоть до октября", - приводятся в сообщении слова руководителя Дальневосточного УГМС Александра Гаврилова. Он докладывал обстановку во время селекторного совещания по вопросам подготовки к пожароопасному периоду и прохождению паводков, которое в четверг провел глава МЧС России Евгений Зиничев с главами дальневосточных регионов.

Как уточнили ТАСС в Управлении лесами правительства региона, по прогнозу синоптиков, лето этого года будет сухим и теплым. Высокая пожарная опасность ожидается и из-за накопившегося в лесах не сгоревшего ранее сухого материала. "Согласно статистике, сильные возгорания повторяются через 22 года, такие пожары в крае были в 1976 году, в 1998 году", - сказал представитель управления. Сейчас в регионе тушат шесть пожаров на 22 га. Накануне сообщалось о возгораниях на площади 1,3 га - горели в основном не лесные территории. В этом году во многих регионах Дальнего Востока пожароопасный сезон начался раньше обычного. Не стал исключением и Хабаровский край, где угроза пожаров обострилась с 23 марта, после сильного потепления.

Со ссылкой на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сообщается, что в регионе 184 поселения, подверженных угрозе лесных пожаров. Для них актуализировали паспорта безопасности. К ликвидации пожаров могут привлечь свыше 12,6 тыс. человек, подготовлено более 2 тыс. единиц техники. Сформированы также аэромобильные группы.

В прошлом году сильных пожаров на территории Хабаровского края не было. Уже с июля в регионе начались мощные паводки. Высокий уровень Амура и разливы малых рек привели к подтоплениям в 10 районах, а также Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В зоне ЧС оказались 126 населенных пунктов. Комсомольск-на-Амуре пострадал наиболее сильно, в городе были подтоплены десятки частных и многоквартирных домов. Под воду ушли приусадебные участки, дороги, дворы, затопило подвалы школ и больниц, подмыло дамбы.

"В этом году предпосылок для сильных наводнений в Хабаровском крае мы не видим. Но ближе к осени "воду" нам может дать Амурская область. Наши гидростанции сейчас работают в штатном режиме. Высокие паводки во второй половине лета могут быть на Уссури, Нижнем и Среднем Амуре, но если активизируются тайфуны. Тогда возможно подтопление поймы, и возникнет угроза населенным пунктам", - приводятся в сообщении слова Гаврилова.