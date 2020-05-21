В новгородских школах создадут локальные вычислительные сети

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Оборудование для создания локальных вычислительных сетей будет до конца 2020 года установлено в 53 школах Новгородской области, большинство из которых - районные. Техника для организации видеонаблюдения и оснащения кабинетов стоимостью более 100 млн рублей уже закуплена, ее удалось приобрести за счет федеральных средств, сообщила ТАСС в четверг министр образования области Евгения Серебрякова.

"В прошлом году мы стали одним из 11 регионов, которые получили финансирование на цифровизацию, на создание локальных вычислительных сетей в школах. Эти средства были федеральной экономией по нацпроекту. Новгородская область получила 100 млн рублей, софинансирование региона - 3 млн рублей. Итого мы закупили оборудование на 103 млн рублей", - сказала Серебрякова.

Она отметила, что создание локальных вычислительных сетей позволит решить в новгородских школах вопрос с безопасностью. По периметру учебного заведения и внутри школы смогут обеспечить видеонаблюдение, на входе установить турникеты, выполнить организационные требования для проведения ЕГЭ и ОГЭ - кабинеты будут оснащены необходимым оборудованием, в полную мощность смогут работать создаваемые в школах "Точки роста" и кабинеты цифровой образовательной среды.

"Оборудование рассчитано на 53 школы в Новгородской области, это довольно большое количество. Каждая школа будет полностью обеспечена интернетом, видеонаблюдением и контролем доступа. Большая часть школ, в которых будет установлено оборудование - районные, и лишь несколько из них находятся в Великом Новгороде", - добавила Серебрякова.

Собеседница агентства также пояснила, что последняя часть оборудования в соответствии с договором пришла недавно, теперь всю технику предстоит установить уже за счет областных средств - на это направят 39 млн рублей. Часть школ, для которых предназначена техника, будет оборудована до сентября, оставшиеся - до конца 2020 года.