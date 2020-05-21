Глава МЧС РФ положительно оценил подготовку к борьбе с лесными пожарами на Дальнем Востоке

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев провел совещание по обстановке с лесными пожарами с главами дальневосточных регионов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"21 мая во Владивостоке глава МЧС России Евгений Зиничев провел выездное координационное совещание по вопросу готовности сил и средств Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области к действиям в пожароопасный сезон. В ходе совещания положительно отмечены проделанные мероприятия по сдерживанию лесопожарной обстановки", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, в Приморском крае с начала года зарегистрировано 184 лесных пожара, что на 406 случаев меньше аналогичного периода прошлого года. В Хабаровском крае зарегистрировано 295 лесных пожара - на 87 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Еврейской автономной области - 93 природных пожара, что на 7% ниже. Перехода огня на населенные пункты не было.

Общая группировка для выявления тушения природных пожаров в трех регионах составляет 17 тыс. человек и около 3 тыс. единиц техники. Для защиты населенных пунктов, где проживают менее 50 человек, созданы мобильные и аэромобильные группы пожарных.

Ситуация с паводками

В ведомстве отмечают, что на Дальнем Востоке складывается хорошая паводковая обстановка.

"По оценке экспертов, ситуация складывается благоприятно. Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Паводковая обстановка на реках стабильная, существенных изменений в уровнях воды нет", - сказали в пресс-службе, ссылаясь на данные выездного совещания, которое во Владивостоке провел глава МЧС РФ Евгений Зиничев с губернаторами Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области.

Несмотря на хороший прогноз, на Дальнем Востоке наводнение может возникнуть летом - осенью из-за циклонов. Для минимизации последствий обследуются гидротехнические и водопропускные сооружения, берега рек, сформированы запасы материальных средств. В готовности находятся 770 пунктов временного размещения на более чем 106 тыс. человек.

"Помимо постоянного информирования граждан о развитии паводка необходимо отработать вопросы взаимодействия сил РСЧС и возможность их передислокации в случае необходимости. При планировании возможных эвакуационных мероприятий и размещении людей в ПВР должны быть предусмотрены средства дезинфекции и индивидуальной защиты с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации", - поручил Зиничев главам регионов.

В новость были внесены изменения (11:34 мск) - добавлена информация о ситуации с паводками.