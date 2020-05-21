Волгоград инициировал всероссийское цирковое представление онлайн ко Дню защиты детей

ВОЛГОГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Волгоград стал инициатором всероссийской акции "Цирк - детям", в ходе нее 1 июня, в День защиты детей, воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров смогут побывать на уникальном цирковом представлении в режиме онлайн, сообщили журналистам в пресс-службе волгоградской мэрии.

"Для ребят выступят артисты "Цирка-шапито династии Довгалюк" из Читы, которые в настоящее время находятся в Волгограде. Передвижной цирк приехал на гастроли в областной центр в марте, но из-за введенных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, вынужден был задержаться в Волгограде", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что дети, которые находятся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних Волгограда и Волжского, увидят специально подготовленное для них эстрадно-цирковое шоу - трансляция будет организована на одной из интернет-платформ, а также в эфире муниципального телевидения Волгограда. В интерактивном мероприятии примут участие также воспитанники детских домов Москвы, Читы, Абакана, Находки и других городов страны.

Цель акции "Цирк - детям" - дать возможность ребятам увидеть цирковую программу с участием тигров и львов, а также пообщаться со сверстниками из других российских городов, а дрессировщикам, акробатам и другим артистам продемонстрировать свое мастерство. Цирковые номера покажут молодые дрессировщики Виктория и Виталий Довгалюк. На арене также выступят гимнастка Татьяна Вяткина, человек-пластилин с феноменальной гибкостью, глотатель шпаг Игорь Дасов, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, и другие. Дополнят цирковые номера выступления солистов Волгоградконцерта.

Планируется, что на прямую связь с маленькими зрителями выйдет представитель известной цирковой династии, народный артист РФ, руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. В рамках акции также проходит конкурс рисунков, его участники - дети из детских домов и социально-реабилитационных центров. Работы юных художников украсят зрительские места в зале, а лучшие из них вернут авторам с "автографом" львицы Груши.

Организаторы Всероссийской акции "Цирк - детям" - администрация Волгограда, "Цирк-шапито династии Довгалюк" из Читы, муниципальные учреждения культуры "Волгоградкцонерт" и "Детский городской парк", а также муниципальное телевидение Волгограда.