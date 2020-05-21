В Ростовской области с 25 мая начнут проводить тесты на антитела к COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Клинико-диагностический центр Ростовской области (ОКДЦ) с 25 мая будет проводить платные тестирования на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"Будут определяться иммуноглобулины класса G, которые являются маркером иммунитета к коронавирусной инфекции. Этот тест используется для установления факта текущей или перенесенной инфекции", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, стоимость исследования составит 900 рублей без учета забора материала. На тест обязательна предварительная запись, результат анализа будет доступен в личном кабинете пациента в течение трех рабочих дней.

По последним данным, в регионе зафиксировано почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом, за сутки прирост составил 142 человека.

Ранее руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что регион перешагнул порог в 70 тестов на 100 тысяч населения. Он также отметил, что одной из причин роста показателей заболеваемости в области является увеличение охвата тестирования.