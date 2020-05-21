Эксперт: высокая загрузка санаториев Кубани летом не поможет выйти в плюс по итогам года

СОЧИ, 21 мая. /ТАСС/. Практически все санатории на курортах Краснодарского края понесут убытки по итогам года даже, если загрузка в летний и осенний периоды составит 80-85%. Об этом сообщила ТАСС председатель правления межрегиональной Ассоциации отельеров АМОС, которая базируется в городе-курорте Сочи Валентина Богданова.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов власти региона планируют с 1 июня, отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию.

"Спрос, пока еще не бронирования, на санатории в июле и августе ощутимо выше, чем в июне, и, если не случится никаких форсмажорных обстоятельств, загрузка может достигать 80, 85%. При этом стоит отметить, что даже при этих высоких цифрах и достаточно высоком проценте загрузки в июле и в августе, а может быть, и в сентябре месяце, практически все объекты точно будут в убытке по году", - сообщила Богданова.

По ее словам, это обусловлено высокими расходами, которые будут направлены в том числе на обеспечение мер санэпидембезопасности в течение всего курортного сезона. А также отсутствием доходов в период с конца марта по май месяц, когда все средства размещения испытывали простой.

Богданова пояснила, что в июне прогнозируется не самый высокий процент загрузки по причине настороженности граждан после ослабления ограничительных мер. "Тому причиной и транспортные проблемы, ведь не из всех городов летают самолеты или ходят поезда. Также, настороженность многих граждан нашей страны не позволит им приехать на отдых в первые даты открытия", - сказала она.

Несмотря на это, Богданова отметила, что в ближайшие месяцы интерес к курортам Кубани достаточно высокий. На сегодняшний день, по всем курортам Краснодарского края, в предварительный список вошли примерно 175 санаториев и пансионатов с медицинской лицензией, только в Сочи их 65. Однако, по словам эксперта далеко не все объекты из этого списка примут решение открываться 1 июня, что связано с тем, что некоторым объектам размещения достаточно сложно будет выполнить все требования Роспотребнадзора.

О туризме на Кубани

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Турпоток курортов Кубани на майские праздники в 2019 году вырос на 7% - до 430 тыс. человек.