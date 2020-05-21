Астраханские власти обязали главврачей больниц рассматривать жалобы сотрудников на выплаты

АСТРАХАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Главные врачи астраханских медицинских учреждений будут обязаны индивидуально рассматривать каждую жалобу сотрудников на выплаты федеральных и региональных надбавок за работу с пациентами с коронавирусом и увеличение нагрузки. Об этом сообщил председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин на совещании с руководителями больниц.

"Рассматривать каждую жалобу по выплатам, проводить разъяснительную работу со своими сотрудниками до полного понимания ситуации", - приводит пресс-служба слова Шарыкина.

На невыплату надбавок жалуются медики трех районных учреждений, они обратились к депутату Госдумы от Астраханской области Олегу Шеину, который направил письмо главе СУ СК России по региону Ибрагиму Могушкову.

"Обратились работники скорой помощи, врачи, медперсонал из Лиманской, Икрянинской и Ахтубинской больниц, им не выплатили положенные надбавки, аргументировав тем, что они не работают с пациентами с коронавирусом. Обратился в Следственный комитет [управление по региону] о проверке", - рассказал агентству Олег Шеин.

Он уточнил, что согласно постановлению правительства РФ доплаты положены врачам и персоналу, работающим не только с пациентами с коронавирусом, но и с группой риска, в которую входят пациенты с ОРВИ и внебольничной пневмонией. "В данном случае имеет место быть нарушение принципов и правил, установленных федеральными нормативными правовыми актами", - добавил Шеин.

В пресс-службе областного управления следственного комитета ТАСС сообщили, что данных о возможной проверке пока нет.

О коронавирусе

В Астраханской области, по данным областного минздрава, зафиксировано 1247 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 575 человек, девять пациентов скончались.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.