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Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко считает, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в Белоруссии еще месяц

Глава государства заявил, что ситуация находится под контролем

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в республике постепенно улучшается, но еще месяц расслабляться не следует. Его слова приводит в четверг агентство БелТА.

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"Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, - заявил белорусский лидер, принимая с докладом своего помощника Александра Косинца. - Но ни в коем случае не расслабляться, надо ориентировать наших врачей, хотя они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу, главное, что вы изучаете каждодневный опыт".

По словам главы государства, ситуация находится под контролем. "Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране. Нам надо бороться за жизнь людей, держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель - смертность", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в стране избрали верную стратегию уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных. "Это была правильная стратегия. И мы сегодня видим, что эти пневмонии, слава богу, пошли вниз", - сказал Лукашенко. Глава государства в частности отметил, что особенно в Витебске и Минске, которые первыми столкнулись с вирусной проблемой, заболеваемость уже идет на спад.

Он также обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в мире в целом влияет и на экономическое развитие, производственные цепочки, порождает социальные вопросы, и в этом плане необходимо принимать решения на государственном уровне. "Мне надо это все объединять, сопоставлять, связывать и управлять страной и обществом. Поэтому если будут какие-то ваши рекомендации для меня в этом плане, я готов их выслушать", - сказал он, обращаясь к своему помощнику.

Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 32 тысячи, ежедневный прирост инфицированных - более 900 человек. Карантин не введен. 9 мая в Минске прошел масштабный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, проходит кампания по выборам президента страны, которые назначены на 9 августа. Эксперты ВОЗ настоятельно рекомендовали белорусским властям усилить социальное дистанцирование и отказаться от проведения массовых мероприятий, не допускать большого скопления людей. Замминистра здравоохранения Елена Богдан 14 мая заявила, что Белоруссия вышла на плато по заболеваемости.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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