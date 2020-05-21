Лукашенко считает, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в Белоруссии еще месяц

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в республике постепенно улучшается, но еще месяц расслабляться не следует. Его слова приводит в четверг агентство БелТА .

"Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, - заявил белорусский лидер, принимая с докладом своего помощника Александра Косинца. - Но ни в коем случае не расслабляться, надо ориентировать наших врачей, хотя они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу, главное, что вы изучаете каждодневный опыт".

По словам главы государства, ситуация находится под контролем. "Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране. Нам надо бороться за жизнь людей, держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель - смертность", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в стране избрали верную стратегию уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных. "Это была правильная стратегия. И мы сегодня видим, что эти пневмонии, слава богу, пошли вниз", - сказал Лукашенко. Глава государства в частности отметил, что особенно в Витебске и Минске, которые первыми столкнулись с вирусной проблемой, заболеваемость уже идет на спад.

Он также обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в мире в целом влияет и на экономическое развитие, производственные цепочки, порождает социальные вопросы, и в этом плане необходимо принимать решения на государственном уровне. "Мне надо это все объединять, сопоставлять, связывать и управлять страной и обществом. Поэтому если будут какие-то ваши рекомендации для меня в этом плане, я готов их выслушать", - сказал он, обращаясь к своему помощнику.

Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 32 тысячи, ежедневный прирост инфицированных - более 900 человек. Карантин не введен. 9 мая в Минске прошел масштабный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, проходит кампания по выборам президента страны, которые назначены на 9 августа. Эксперты ВОЗ настоятельно рекомендовали белорусским властям усилить социальное дистанцирование и отказаться от проведения массовых мероприятий, не допускать большого скопления людей. Замминистра здравоохранения Елена Богдан 14 мая заявила, что Белоруссия вышла на плато по заболеваемости.