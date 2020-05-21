Главный онколог заявил, что влияние эпидемии на задачи нацпроекта сложно прогнозировать

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Влияние ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ на выполнение плановых задач по борьбе с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение" пока сложно прогнозировать. Такое мнение высказал главный внештатный онколог, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России Андрей Каприн.

Ранее 19 мая на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы президент РФ Владимир Путин заявил о том, что некоторые национальные проекты невозможно будет выполнить в 2020 году и призвал высвобождающиеся ресурсы направлять туда, "где они сегодня нужнее всего".

"Конечно, в 2020 году мы столкнулись с трудностями и еще не можем точно спрогнозировать какое влияние окажет, например, коронавирусная инфекция на выполнение всех плановых задач в ближайшей перспективе, но мы активно поддерживаем контакт в рамках еженедельных консультаций с регионами и предоставляем максимальную поддержку в это непростое для всех медицинских организаций время", - приводит автономная некоммерческая организация (АНО) "Национальные приоритеты" слова главного онколога Минздрава России.

При этом Каприн отметил, что комплекс мер, реализованный в прошлом году, позволил снизить показатели смертности от новообразований. Так по итогам трех месяцев текущего года уровень смертности составлял 198,9 случаев на 100 тыс. населения, а в рамках нацпроекта "Здравоохранение" запланировано снижение этого показателя до 197 случаев к концу 2020 года.

"Но многое сегодня зависит и от людей. Россияне точно должны знать, что регулярные обследования, ранее выявление болезни дают высокую гарантию того, что рак будет излечен, а жизнь будет долгой и счастливой", - отметил онколог.

Одной из ключевых целей нацпроекта "Здравоохранение" на данный момент является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.