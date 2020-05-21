Чибис: объединение Архангельской области и НАО не несет рисков для развития Мурманска

МУРМАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) не несет никаких рисков для реализации программ развития Мурманской области, в том числе территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики". Об этом сообщил в четверг во время брифинга губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Вчера президент нашей страны Владимир Владимирович Путин на совещании еще раз обозначил принципиальную важность развития мурманского транспортного узла, развития Северного морского пути, поэтому, на мой взгляд, и Мурманская область, и Архангельская область, и потом объединенный соответствующий округ будут взаимно друг друга дополнять, для того чтобы развивать, укреплять север нашей страны. Поэтому я каких-то рисков не вижу", - сказал Чибис.

Мурманский губернатор напомнил, что правительство РФ 13 мая подписало постановление о создании ТОР "Столица Арктики" в Мурманске, которая стала первой ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенной не на Дальнем Востоке. По его словам, инвесторы, несмотря на пандемию, проявляют высокий интерес к участию в ТОР в качестве резидентов и заинтересованы в инвестициях в экономику, в создании морского хаба на территории региона. "Внутри нашей одной страны, на мой взгляд, не может и не должно идти речи о конкуренции или рисках объединения. Мы делаем все для того, чтобы потенциал Мурманской области с точки зрения инвестиций, создания рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, повышения качества жизни был полностью реализован", - отметил он.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.