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Как теперь должны работать санатории и курорты? Рекомендации Роспотребнадзора

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

После карантина санатории и курорты станут работать по новым правилам, которые призваны минимизировать риск заражения коронавирусом. Рассказываем об основных.

Кого будут принимать санатории и курорты?

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Для отдыха нужно будет предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не позже двух суток до даты отъезда, а также сведения об отсутствии контакта с вероятными больными в течение 14 дней до даты отъезда.

Размещать отдыхающих будут по одному человеку в номере, исключение — семьи. Близкие родственники могут проживать в одном номере вместе.

Измерять температуру отдыхающим будут при приеме, а дальше — не реже одного раза в день. Гостей с повышенной температурой и другими признаками ОРВИ рекомендовано незамедлительно изолировать и сообщать о них в лечебную сеть.

Требования к сотрудникам

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Сотрудникам будут измерять температуру при входе на работу и в течение дня. Не реже одного раза в неделю рекомендовано брать у них анализ на COVID-19. 

Не будет допускаться к работе персонал: 

  • с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
  • с положительным анализом на COVID-19;
  • вернувшиеся из-за границы до тех пор, пока не истек срок самоизоляции — 14 дней; 
  • без справки об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией, выданной не ранее чем за семь дней до выхода на работу.

Работать необходимо в маске и менять ее минимум раз в три часа. Сотрудники должны быть обеспечены кожными антисептиками, средствами для дезинфекции поверхностей. Прием пищи разрешен только в специально предусмотренных для этого помещениях.

 

Новые меры профилактики

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  • Соблюдение социальной дистанции.
  • Использование масок (отдыхающим должны обеспечить возможность купить маску и перчатки на территории учреждения). 
  • Частое мытье рук с мылом или их обработка кожными антисептиками.
  • Проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
  • Дезинфекция столовой и кухонной посуды.
  • Проветривание и обеззараживание воздуха.

Запас средств дезинфекции, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты в учреждении должен быть сделан с расчетом, чтобы его хватило минимум на пять суток.

Общие рекомендации к уборке и дезинфекции

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  • Отделка номеров позволяет проводить влажную уборку.
  • Уборка номеров — не реже одного раза в день, проветривание — не реже одного раза в два часа.
  • Матрасы и наматрасники обрабатываются парогенератором.
  • Чистка ковров проводится специализированными машинами с моющими химическими средствами. 
  • В номерах с бумажными обоями влажная уборка заменяется сухой с обеззараживанием воздуха прибором, разрешенным к применению в присутствии людей.
  • Применять можно только зарегистрированные дезинфицирующие средства. 

Уборка и дезинфекция мест общего пользования

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В холлах, коридорах, на стойках регистрации необходимо:

  • исключить скопление отдыхающих при регистрации и заезде; 
  • обеспечить социальное дистанцирование путем нанесения разметки;
  • проводить дезинфекцию воздуха путем установки бактерицидных облучателей рециркуляторов закрытого типа; 
  • проводить дезинфекцию контактных поверхностей (после приема каждого отдыхающего, но не реже одного раза в два часа); 
  • обеспечить защиту сотрудников путем установки прозрачных заградительных конструкций; 
  • провести расстановку мебели с соблюдением принципа социального дистанцирования.

Во всех местах общего пользования необходимы дозаторы с кожными антисептиками.

Организация питания

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  • Питание отдыхающих лучше организовать по номерам либо в ресторанах, обеденных залах, столовых по системе заказов.
  • Расстановка столов — с соблюдением принципов социального дистанцирования на расстоянии не менее 2 м.
  • Рассадка — не более одного человека за стол, исключение — прибывшие являются членами одной семьи либо проживают в одном номере.

В случае организации питания по типам "шведский стол" и "раздача" необходимо обеспечить расстановку с соблюдением принципа социального дистанцирования, нанести разметку на полу. 

В обеденных залах нужно использовать оборудование для обеззараживания воздуха, разрешенное к применению в присутствии людей.

Профилактика при организации питания

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  • Проветривание и влажная уборка помещений должна проводиться по окончании рабочей смены пищеблока, но не раньше чем через шесть часов.
  • Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей.
  • Дезинфекцию контактных поверхностей, влажную уборку и дезинфекцию общественных туалетов следует проводить не реже одного раза в два часа.
  • Для сушки рук запрещается использование электросушилок, целесообразны одноразовые бумажные полотенца. 
  • Мыть посуду в моечных машинах рекомендуется в режиме обработки при температуре не ниже 65 °С в течение 90 минут.
  • Для мытья столовой посуды ручным способом необходимо наличие трехсекционных ванн, двухсекционных — для стеклянной посуды и столовых приборов.
  • После использования одноразовой посуды производится ее сбор в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые удаляются в качестве отходов в конце рабочего дня.

Дезинфекция на открытой территории

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На открытых пространствах обеззараживанию подлежат:

  • беседки;
  • детские игровые площадки;
  • скамейки, площадки у входа;
  • наружные двери, поручни;
  • урны;
  • терминалы (банковские, парковочные);
  • бюветы;
  • пляжное оборудование;
  • помещения медицинского и спасательного пунктов,
  • контактные оградительные конструкции при входе на пляж.

Обработку следует проводить один раз в сутки утром или вечером. Дезинфекцию поручней, дверных ручек медицинского и спасательного пунктов — не реже одного раза в два часа, шезлонгов — после каждого отдыхающего.

Рекомендации к процедурам и отдыху

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Медицинские услуги необходимо оказывать исключительно по предварительной записи, исключить групповое посещение процедур. Помещения должны быть оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха, разрешенного к применению в присутствии людей. После приема каждого пациента следует проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривание.

Пляжное оборудование должно стоять с учетом принципа социального дистанцирования. Это касается шезлонгов, раздевалок, кулеров с питьевой водой. Контролировать соблюдение дистанции отдыхающими должны сотрудники пляжа.

Транспорт, на котором проводится оказание услуг отдыхающим, следует обрабатывать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, рассаживать пассажиров — с учетом дистанцирования.

Если заразились коронавирусом

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В случае выявления среди отдыхающих зараженного объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование.

После госпитализации в номере отдыхающего специализированной организацией проводится дезинфекция всех поверхностей, включая кондиционеры, мебель и мягкий инвентарь (шторы, покрывала, подушки, одеяла). Проводится обработка пищеблока оздоровительной организации. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, санузлов.

 

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