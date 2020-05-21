Как теперь должны работать санатории и курорты? Рекомендации Роспотребнадзора

После карантина санатории и курорты станут работать по новым правилам, которые призваны минимизировать риск заражения коронавирусом. Рассказываем об основных.
Кого будут принимать санатории и курорты?
Для отдыха нужно будет предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не позже двух суток до даты отъезда, а также сведения об отсутствии контакта с вероятными больными в течение 14 дней до даты отъезда.
Размещать отдыхающих будут по одному человеку в номере, исключение — семьи. Близкие родственники могут проживать в одном номере вместе.
Измерять температуру отдыхающим будут при приеме, а дальше — не реже одного раза в день. Гостей с повышенной температурой и другими признаками ОРВИ рекомендовано незамедлительно изолировать и сообщать о них в лечебную сеть.
Требования к сотрудникам
Сотрудникам будут измерять температуру при входе на работу и в течение дня. Не реже одного раза в неделю рекомендовано брать у них анализ на COVID-19.
Не будет допускаться к работе персонал:
- с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
- с положительным анализом на COVID-19;
- вернувшиеся из-за границы до тех пор, пока не истек срок самоизоляции — 14 дней;
- без справки об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией, выданной не ранее чем за семь дней до выхода на работу.
Работать необходимо в маске и менять ее минимум раз в три часа. Сотрудники должны быть обеспечены кожными антисептиками, средствами для дезинфекции поверхностей. Прием пищи разрешен только в специально предусмотренных для этого помещениях.
Новые меры профилактики
- Соблюдение социальной дистанции.
- Использование масок (отдыхающим должны обеспечить возможность купить маску и перчатки на территории учреждения).
- Частое мытье рук с мылом или их обработка кожными антисептиками.
- Проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
- Дезинфекция столовой и кухонной посуды.
- Проветривание и обеззараживание воздуха.
Запас средств дезинфекции, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты в учреждении должен быть сделан с расчетом, чтобы его хватило минимум на пять суток.
Общие рекомендации к уборке и дезинфекции
- Отделка номеров позволяет проводить влажную уборку.
- Уборка номеров — не реже одного раза в день, проветривание — не реже одного раза в два часа.
- Матрасы и наматрасники обрабатываются парогенератором.
- Чистка ковров проводится специализированными машинами с моющими химическими средствами.
- В номерах с бумажными обоями влажная уборка заменяется сухой с обеззараживанием воздуха прибором, разрешенным к применению в присутствии людей.
- Применять можно только зарегистрированные дезинфицирующие средства.
Уборка и дезинфекция мест общего пользования
В холлах, коридорах, на стойках регистрации необходимо:
- исключить скопление отдыхающих при регистрации и заезде;
- обеспечить социальное дистанцирование путем нанесения разметки;
- проводить дезинфекцию воздуха путем установки бактерицидных облучателей рециркуляторов закрытого типа;
- проводить дезинфекцию контактных поверхностей (после приема каждого отдыхающего, но не реже одного раза в два часа);
- обеспечить защиту сотрудников путем установки прозрачных заградительных конструкций;
- провести расстановку мебели с соблюдением принципа социального дистанцирования.
Во всех местах общего пользования необходимы дозаторы с кожными антисептиками.
Организация питания
- Питание отдыхающих лучше организовать по номерам либо в ресторанах, обеденных залах, столовых по системе заказов.
- Расстановка столов — с соблюдением принципов социального дистанцирования на расстоянии не менее 2 м.
- Рассадка — не более одного человека за стол, исключение — прибывшие являются членами одной семьи либо проживают в одном номере.
В случае организации питания по типам "шведский стол" и "раздача" необходимо обеспечить расстановку с соблюдением принципа социального дистанцирования, нанести разметку на полу.
В обеденных залах нужно использовать оборудование для обеззараживания воздуха, разрешенное к применению в присутствии людей.
Профилактика при организации питания
- Проветривание и влажная уборка помещений должна проводиться по окончании рабочей смены пищеблока, но не раньше чем через шесть часов.
- Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей.
- Дезинфекцию контактных поверхностей, влажную уборку и дезинфекцию общественных туалетов следует проводить не реже одного раза в два часа.
- Для сушки рук запрещается использование электросушилок, целесообразны одноразовые бумажные полотенца.
- Мыть посуду в моечных машинах рекомендуется в режиме обработки при температуре не ниже 65 °С в течение 90 минут.
- Для мытья столовой посуды ручным способом необходимо наличие трехсекционных ванн, двухсекционных — для стеклянной посуды и столовых приборов.
- После использования одноразовой посуды производится ее сбор в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые удаляются в качестве отходов в конце рабочего дня.
Дезинфекция на открытой территории
На открытых пространствах обеззараживанию подлежат:
- беседки;
- детские игровые площадки;
- скамейки, площадки у входа;
- наружные двери, поручни;
- урны;
- терминалы (банковские, парковочные);
- бюветы;
- пляжное оборудование;
- помещения медицинского и спасательного пунктов,
- контактные оградительные конструкции при входе на пляж.
Обработку следует проводить один раз в сутки утром или вечером. Дезинфекцию поручней, дверных ручек медицинского и спасательного пунктов — не реже одного раза в два часа, шезлонгов — после каждого отдыхающего.
Рекомендации к процедурам и отдыху
Медицинские услуги необходимо оказывать исключительно по предварительной записи, исключить групповое посещение процедур. Помещения должны быть оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха, разрешенного к применению в присутствии людей. После приема каждого пациента следует проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривание.
Пляжное оборудование должно стоять с учетом принципа социального дистанцирования. Это касается шезлонгов, раздевалок, кулеров с питьевой водой. Контролировать соблюдение дистанции отдыхающими должны сотрудники пляжа.
Транспорт, на котором проводится оказание услуг отдыхающим, следует обрабатывать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, рассаживать пассажиров — с учетом дистанцирования.
Если заразились коронавирусом
В случае выявления среди отдыхающих зараженного объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование.
После госпитализации в номере отдыхающего специализированной организацией проводится дезинфекция всех поверхностей, включая кондиционеры, мебель и мягкий инвентарь (шторы, покрывала, подушки, одеяла). Проводится обработка пищеблока оздоровительной организации. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, санузлов.