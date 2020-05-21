Как теперь должны работать санатории и курорты? Рекомендации Роспотребнадзора

Для отдыха нужно будет предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не позже двух суток до даты отъезда, а также сведения об отсутствии контакта с вероятными больными в течение 14 дней до даты отъезда.

Размещать отдыхающих будут по одному человеку в номере, исключение — семьи. Близкие родственники могут проживать в одном номере вместе.

Измерять температуру отдыхающим будут при приеме, а дальше — не реже одного раза в день. Гостей с повышенной температурой и другими признаками ОРВИ рекомендовано незамедлительно изолировать и сообщать о них в лечебную сеть.