Глава МЧС поздравил с юбилеем основателя министерства Сергея Шойгу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил с 65-летним юбилеем Сергея Шойгу, который был одним из основателей министерства и руководил им в течение 21 года.

"Вклад Сергея Кужугетовича в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций невозможно переоценить. Он возглавлял МЧС России в течение 21 года. В этот период была проделана огромная работа по становлению и развитию министерства, его территориальных органов, сил и средств, образовательных и научно-исследовательских учреждений, по созданию и развитию РСЧС. Сегодня среди приоритетов ведомства остаются повышение качества взаимодействия подразделений системы МЧС России, активное внедрение современных технологий, обновление техники, расширение международного сотрудничества и развитие кадрового потенциала", - говорится в поздравлении, распространенном пресс-службой МЧС.

К поздравлениям присоединился коллектив министерства, пожелав Сергею Шойгу здоровья, счастья и реализации всех намеченных планов.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне - Республика Тыва). В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". В 1991-1994 годах - председатель Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994-2012 годах возглавлял МЧС России. С 11 мая 2012 года был губернатором Московской области. 6 ноября 2012 года Шойгу был назначен министром обороны РФ. Генерал армии, Герой Российской Федерации. Кандидат экономических наук.