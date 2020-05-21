Турпоток из РФ в Турцию в 2020 году может снизиться на 40%

АНКАРА, 21 мая. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Туристический поток из России в Турцию в 2020 году может снизиться на 40% из-за ситуации с коронавирусом. О такой возможности сообщил в четверг в эксклюзивном интервью ТАСС министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"В этом году мы ожидаем, что примерно на 40% снизится число российских туристов. К июню мы снова начнем продвижение [турсектора], в ходе чего сделаем акцент на стандарты в сфере гигиены и инфраструктуру здравоохранения Турции", - подчеркнул министр.

Согласно утверждениям Эрсоя, "даже в пиковые периоды пандемии заполняемость больниц [в Турции] составляла 65%". "В частности, в курортных районах Антальи и Эгейского моря количество случаев [заражения коронавирусом] было невелико. Турция успешно справилась с этой ситуацией. Мы также должны учитывать, что отели в Турции довольно новые и соответствуют более высоким стандартам по сравнению с европейскими аналогами", - добавил министр.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 152 тыс., умерли 4 222 человека, выздоровели 113 987.