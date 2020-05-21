Работающие с коронавирусом больницы Петербурга вдвое сократили дефицит медсестер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Медицинские учреждения Санкт-Петербурга, которые во время пандемии принимают пациентов с коронавирусом, более чем в два раза сократили дефицит медицинских сестер. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя городского комитета по труду и занятости населения Петр Тищенко.

"По поручению губернатора Санкт-Петербурга комитет по труду и занятости населения и центр занятости населения оказывает содействие кадровым подразделениям, прежде всего, тем 15 клиникам, где проходят сегодня лечение заразившиеся COVID-19. Результаты есть, на 6 мая в эти 15 клиник требовалось 640 медицинских сестер, на вчерашний день это число сократилось до 280", - рассказал он на пресс-конференции ТАСС.

По словам Тищенко, служба занятости провела собеседования для 3 тыс. претендентов на должности для работы в инфекционных стационарах. Как отметил зампредседателя, некоторые отказываются от такой работы из-за опасений, что они заразят коронавирусом своих близких. "Город, в свою очередь, чтобы помочь этим людям и чтобы проблема была решена, подготовил решение и выделяет средства для оплаты проживания в гостиницах возле специализированных клиник, для оплаты питания специалистов персонала, которых мы будем привлекать", - пояснил Тищенко. Он также напомнил, что медицинские работники сейчас получают доплаты от федерального и регионального правительства.

В целом, по словам главного внештатного специалиста по управлению сестринской деятельностью комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ирины Бубликовой, городу сейчас не хватает около 3 тыс. медсестер. Она отметила, что ежегодно специализированные образовательные учреждения увеличивают цифры приема.

"В этом году планируется увеличение приема на 700 человек, большее увеличение невозможно осуществить, поскольку не хватает площадей. Над этим вопросом работают, чтобы в следующем году, в 2021, планируется еще более серьезное увеличение приема. Всего образовательные учреждения в этом году примут 3 тыс. специалистов", - рассказала Бубликова. Она также отметила, что студентов колледжей на бесплатную практику в учреждения, работающие с коронавирусом, не отправляют. Они, как правило, проходят практику в поликлиниках и не контактируют с заразившимися пациентами очно.

По последним данным, в Петербурге выявлено 12 203 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения коронавирусом 2 661 человек, умерли 104.