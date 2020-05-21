В Петербурге суд признал экстремистскими книги организации "Вечерний Свет"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Пушкинского районного суда и признал литературу петербургской благотворительной общественной организации "Вечерний Свет" экстремистской. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В конце 2018 года Пушкинский райсуд Петербурга рассмотрел иск городской прокуратуры к "Вечернему Свету", в котором заявитель просил признать литературу организации экстремистской, и отказал в удовлетворении требований.

"Решение Пушкинского районного суда Петербурга отменено, иск прокуратуры удовлетворен", - сказали в пресс-службе.

Ранее прокуратура, ссылаясь на результаты исследования печатных изданий, проведенного ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет", просила признать экстремистскими и запретить распространение на территории РФ книг организации, таких как "Изложение Семи Периодов Церкви", "Путь истинного пророка Божьего", "Приглашая Иисуса на сцену", "Изреченное Слово (Помазанные в конце времени)" за исключением цитат из Библии. Истец при рассмотрении требований в суде первой инстанции также просил конфисковать нереализованную часть тиража книг и направить решение суда в Минюст РФ, но заявителям было отказано.