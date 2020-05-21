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Путин потребовал отладить до мелочей вопросы организации летнего отдыха детей

Глава государства обратил внимание на необходимость строгого соблюдения всех санитарных норм при организации детского летнего отдыха

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до мелочей отладить вопросы, связанные с организацией летнего отдыха детей.

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"Все вопросы организации летнего отдыха должны быть отлажены до мелочей", - сказал он в четверг на совещании о ситуации в системе образования.

Глава государства обратил внимание на необходимость строгого соблюдения всех санитарных норм при организации детского летнего отдыха. "Тема эта крайне важна для миллионов российских семей, - пояснил он. - Предприятия, организации в ближайшие месяцы будут восстанавливать деловую активность в полном объеме, не все родители смогут взять отпуск, провести достаточно времени с детьми".

Путин предложил также обсудить на проходящем совещании вопросы трудоустройства студентов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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