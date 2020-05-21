Галерея Уффици откроется для посещения 3 июня

ТАСС, 21 мая. Галерея Уффици во Флоренции, один из самых посещаемых музеев Италии, откроется 3 июня. Как в четверг сообщили ТАСС в администрации музея, об этом директор Айке Шмидт заявил на пресс-конференции по поводу открытия садов Боболи, которые входят в музейный комплекс.

"Сегодня для посещения мы открываем сады Боболи, 28 мая - палаццо Питти, где организуем первую выставку о великой художнице семнадцатого века Джованне Гарцони, и, наконец, на следующий день после Дня республики, 3 июня, мы откроем двери галереи Уффици", - заявил Шмидт.

Во вторник в Италии после карантина, продолжавшегося больше двух месяцев, возобновили работу первые музеи. Однако многие музейные учреждения, несмотря на разрешение открыться уже 18 мая при условии соблюдения всех мер предосторожности, отложили открытие до 2 июня. В этот день в Италии отмечается национальный праздник - День республики.

Так, именно на эту дату назначено "второе открытие" выставки Рафаэля, приуроченной к 500-летию со дня смерти гения Возрождения, в столичном зале "Скудерие дель Квиринале". Как указывается в объявлении о возобновлении доступа публики, срок работы экспозиции, которая изначально планировалась с 5 марта до 2 июня, будет продлен до 30 августа.

Пока не объявлена дата открытия Колизея, а также Ватиканских музеев, которые подчиняются папскому городу-государству.

Все учреждения культуры закрылись из-за опасности распространения коронавируса нового типа 8 марта.