Портал "Российская электронная школа" с марта посетили более 21 млн человек

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 21 млн уникальных пользователей из 63 стран посетили отечественный портал "Российская электронная школа" с начала марта. Об этом в четверг сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Аккумулирование всего образовательного контента осуществляется на портале "Российская электронная школа", созданном на базе "МЭШ" ("Московская электронная школа" - прим. ТАСС). В дни пиковой нагрузки его посещали более 2,5 млн человек, а всего с начала марта - более 21 млн уникальных пользователей. Десятки тысяч [посетителей] из Казахстана, Украины, всего из 63 стран", - сказал министр на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Он напомнил также, что с использованием инфраструктуры единого государственного экзамена - разрабатывается специальная система видеоконференцсвязи, которая дополнит и расширит возможности очной системы образования. По его словам, система уже прошла апробацию на базе школ Московской области.