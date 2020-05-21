Прокуратура проверит данные о медиках, отправивших пенсионера с коронавирусом на вокзал

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверят ситуацию с медиками, отправившими пенсионера с коронавирусом и деменцией на вокзал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что сотрудники подмосковной обсервации "Боровое" выписали 83-летнего пенсионера, проходившего там лечение от коронавируса и получившего отрицательный результат теста, и отвезли на вокзал в Павловском Посаде. Мужчина также страдает деменцией. Один из сотрудников пансионата, где до помещения в обсервацию жил мужчина и куда он так и не вернулся после лечения, написал заявление в полицию, спустя два дня пенсионера удалось найти. Мужчина себя плохо чувствовал, его отвезли в больницу и новый тест на коронавирус показал положительный результат.

"Прокуратура Московской области организовала проверку информации в интернете о возможном ненадлежащем оказании медицинских услуг 83-летнему пенсионеру. В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, установлены причины и условия произошедшего", - сообщили в надзорном ведомстве.