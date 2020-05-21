Эксперт: причиной заражения медиков коронавирусом в Петербурге могла стать нехватка СИЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Нехватка средств индивидуальной защиты могла стать причиной заражения медицинских работников Санкт-Петербурга коронавирусом на первых этапах развития сложной эпидемиологической ситуации, считает внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью комитета по здравоохранению города Ирина Бубликова. Сейчас эти пробелы восполнены, сообщила она в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

По последним данным, всего в городе заразились коронавирусом 2,5 тыс. медработников. Ранее власти также подтвердили, что четверо медработников умерли по причине заражения коронавирусом, еще несколько случаев рассматривает комиссия.

"Я думаю, что основная причина, это я свое мнение высказываю, все-таки была на первых этапах именно из-за нехватки средств индивидуальной защиты. И, может быть, в самом начале, когда только начали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, мы действительно в том числе не были готовы с точки зрения образовательной. Поскольку это особая инфекция, <…> на самом первом этапе не было обязательного изучения программ [по коронавирусной инфекции]", - ответила Бубликова на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции.

По мнению заместителя председателя городского комитета по труду и занятости населения Петра Тищенко, также в ситуации с заражением медиков сыграл роль вопрос культуры использования средств индивидуальной защиты и отношения к этому работников. Бубликова отметила, что медики начали обучаться в процессе работы, а позже появились специализированные курсы. В частности, Медицинский колледж № 1, который возглавляет Бубликова, провел дистанционные курсы по работе с коронавирусной инфекцией более чем для 6 тыс. медиков.

"Комитет по здравоохранению отслеживает буквально каждый день утром и вечером абсолютно от всех медицинских учреждений, сколько на сегодняшний день заболевает медиков. За счет того, что сегодня наши учреждения полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, на сегодняшний день мы имеем четкую картину, когда дополнительно заболевает медиков очень мало", - также отметила Бубликова.

Компенсации медикам

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

По 300 тыс. уже выплатили почти 70 работникам, также компенсации получили семьи троих умерших.

По последним данным, в Петербурге выявлено 12 203 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения коронавирусом 2 661 человек, умерли 104.