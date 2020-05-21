Консульский отдел посольства РФ в Германии возобновит прием посетителей с 22 мая

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Германии с 22 мая возобновит прерванный из-за пандемии коронавируса прием посетителей по вопросам предоставления государственных, консульских и нотариальных услуг, за исключением оформления виз.

"Запись на прием доступна с помощью интернет-сервиса berlin.kdmid.ru", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте диппредставительства. Посетители, которые были записаны с 16 марта по 21 мая, получат новую запись "в приоритетном порядке". "Для этого заявителю необходимо воспользоваться ссылкой, логином и паролем, полученными ранее по электронной почте при оформлении записи на прием", - указали дипломаты.

В посольстве обратили внимание на то, что из-за пандемии количество граждан, одновременно находящихся в зале приема, будет ограничено. Посетителям необходимо будет иметь при себе средства индивидуальной защиты (маску и медицинские одноразовые перчатки, а также личные письменные принадлежности), пройти обязательную обработку рук дезинфицирующим средством и дистанционное измерение температуры тела. "Просим перед входом в консульский отдел и в зале приема соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра", - отмечается в сообщении.

Допуск сопровождающих лиц в зал приема не разрешается. В посольстве попросили воздержаться от посещения консульского отдела с детьми, за исключением младенцев или если их присутствие необходимо для предоставления госуслуги. Допуск граждан производится строго в назначенное время. Предварительный срок действия ограничений - до 31 июля.

Консульский отдел посольства РФ в Берлине временно прекратил прием посетителей из-за распространения коронавируса с 18 марта.