В Стамбуле запустили больницу с самым крупным отделением реанимации в Европе

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Больница с самым большим в Европе отделением интенсивной терапии, расположенная в Стамбуле, приступила в четверг к приему пациентов. Об этом сообщает Anadolu .

Башакшехирская городская больница названа "Сосна и сакура" в знак дружбы между Турцией и Японией. В официальной церемонии запуска медучреждения принимали участие президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Я искренне надеюсь, что больница, которой было дано символическое для Японии имя "Сакура", хорошо послужит всем жителям Стамбула", - отметил Абэ в ходе видеообращения к собравшимся. Глава японского правительства также подчеркнул, что японская сторона продолжит тесное сотрудничество с Турцией в деле совместной борьбы с новым коронавирусом.

Турецкий лидер в свою очередь заявил, что Стамбул "шаг за шагом превращается в один из признанных международных центров здравоохранения". "В период, когда на фоне пандемии системы здравоохранения многих стран мира переживают глубокий кризис, Турция и Япония являются примерами успешной борьбы с коронавирусом", - утверждает Эрдоган.

Башакшехирская городская больница, которая расположилась на площади в 789 тыс. кв. м, может одновременно разместить 2 682 пациента. Ее оснастили 725 смотровыми, 28 родильными комнатами, 90 операционными и 426 койками для интенсивной терапии, число которых может быть увеличено в любой момент. Кроме того, 50% энергетических потребностей медучреждения обеспечиваются его собственными ресурсами посредством систем регенерации энергии. Корпуса построены с учетом сейсмической обстановки в стране и оснащены сейсмопротекторами, повышающими устойчивость зданий к землетрясениям.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 152 тыс., умерли 4 222 человека, выздоровели 113 987.