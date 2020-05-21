Комитет Думы одобрил законопроект о праве лиц под санкциями вести судебные споры в России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, который разрешает российским физическим и юридическим лицам - фигурантам иностранных санкционных списков - переводить судебные споры в юрисдикцию РФ. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе комитета.

Как уточнили в пресс-службе, "комитет рассмотрел законопроект в среду", приняв решение его поддержать.

Законопроект был внесен в июле прошлого года группой депутатов. Он позволяет гражданам РФ и российским юридическим лицам, в отношении которых введены меры ограничительного характера, в случае невозможности обратиться в иностранный или международный суд за рубежом направить иск в российский суд.

Согласно редакции первого чтения, граждане и юридические лица из РФ смогут в одностороннем порядке внести в соглашения, где прописано рассмотрение дел с участием россиян в таких судах, изменения, оговаривающие рассмотрение споров в российских судах. При отсутствии указанных соглашений фигуранты иностранных черных списков также получат право на рассмотрение спора с их участием судом РФ в соответствии с его компетенцией и российским законодательством.