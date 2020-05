СМИ: сотни израильских сайтов подверглись кибератаке

По данным The Times of Israel, атака произошла через несколько дней после того, как The Washington Post опубликовала материал с утверждениями, что Израиль может иметь отношение к предполагаемой кибератаке на порт Шахид-Раджаи в Иране