СМИ: сотни израильских сайтов подверглись кибератаке

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 300 израильских сайтов, в том числе принадлежащие крупным компаниям и политическим деятелям, подверглись кибератаке в четверг. Об этом сообщает газета The Times of Israel, отмечая, что атака была осуществлена через несколько дней после того, как 18 мая The Washington Post опубликовала материал с утверждениями, что Израиль может иметь отношение к предполагаемой кибератаке на расположенный в иранском городе Бендер-Аббас порт Шахид-Раджаи.

По данным The Times of Israel, израильские эксперты считают, что взлом сайтов произвела группа хакеров, имеющих связи с Турцией, рядом стран Северной Африки и сектором Газа, но не с Ираном. Кибератаке подверглись сетевые страницы популярной сети кофеен, ряда коммерческих компаний, нескольких муниципалитетов, а также личный сайт лидера партии "Мерец" Нитцана Горовица.

На главных страницах взломанных ресурсов хакеры разместили смонтированные изображения горящего после бомбежек Тель-Авива с угрозами уничтожения еврейского государства. Газета отмечает, что специалисты по кибербезопасности оценили ущерб от атаки как "поверхностный", так как злоумышленники использовали лишь одну уязвимость в программном обеспечении компании, обеспечивающей работу всех этих электронных страниц, а "государственная инфраструктура не пострадала".