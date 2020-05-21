В Петербурге больница, работающая с пациентами с COVID-19, запустила акцию "Книги врачам"

"Мы объявили о начале акции "Книги врачам". У нас просто огромное количество врачей, которые из-за того, что больница загружена полностью, находятся здесь в режиме двухнедельных вахт. Конечно, они в таком случае берут с собой только личные вещи. Мы попросили неравнодушных горожан, у кого есть книги в хорошем качестве, поддержать врачей и поделиться ими с врачами", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что участие в акции предполагает просьбу лишь о передаче изданий, уже имеющихся в домашней библиотеке, а не об их приобретении.

По словам представителя больницы, это позволит частично создать для врачей "домашнюю атмосферу" и даст им возможность переключить внимание после многочасовых дежурств. "Сначала их прочитают врачи в общежитии, потом мы их передадим в библиотеку, и они будут доступны пациентам Мариинской больницы", - добавили в пресс-службе. В числе первых участников акции оказалось одно из петербургских издательств, которое передало в больницу несколько десятков томов классиков.

Мариинская больница, которая в 2018 года отметила 215-летие со дня основания, расположена в историческом центре Петербурга и является одной из крупнейших в городе. В многопрофильном стационаре размещено около 40 клинических служб и вспомогательных подразделений. По данным на официальном сайте, ежегодно здесь проходят лечение около 40 тыс. пациентов. С 27 апреля учреждение начало прием пациентов с коронавирусной инфекцией, до этого оно работало на прием больных с экстренной патологией. Всего в стационаре перепрофилировано 550 инфекционных коек, в том числе 56 реанимационных, 423 койки оснащены кислородом, в наличии 56 аппаратов искусственной вентиляции легких.