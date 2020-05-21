Захарова: дети из РФ выехали по учебным программам США также в Аргентину и Коста-Рику

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские школьники выехали по американским образовательным программам не только в США, но также в Аргентину и Коста-Рику. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы вновь отмечаем, что организация подобных проектов не согласовывалась с российским МИД. Более того, это выяснилось буквально на днях, российские дети выехали по американским образовательным инициативам не только в США. Это стало известно из обращения их родителей в министерство иностранных дел. Они выехали и в другие страны, в частности известно, что, как минимум, два школьника находятся сейчас в Аргентине, один - в Коста-Рике", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что не следует допускать вывоз школьников из России в рамках непроверенных и сомнительных образовательных программ, организаторы которых не берут на себя ответственность за принимаемых учеников.

"С учетом сложившихся обстоятельств и во избежание подобного в будущем еще раз призываем российские школы, надзорные органы и родителей проявлять бдительность и ответственность. Нельзя допускать, чтобы детей вывозили в рамках разного рода сомнительных программ, образовательных инициатив, организаторы которых не берут на себя никакую ответственность за тех, кого принимают на обучение", - указала Захарова.