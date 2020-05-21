В Ленобласти впервые число выздоровевших после коронавируса превысило число новых случаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Число выписанных ранее заразившихся коронавирусом в Ленинградской области впервые превысило число госпитализированных пациентов с аналогичным диагнозом. Об этом в четверг сообщил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.

"20 мая у нас был знаменательный день - мы госпитализировали в областные стационары 81 человека с подозрением на COVID-19 и внебольничной пневмонией и выписали 82 пациента. За все время пандемии соотношение с перевесом в сторону выздоравливающих зафиксировано впервые", - процитировали Вылегжанина в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 2 269 человек, из них выздоровели больше половины - 845, умерли восемь.