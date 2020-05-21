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75-летие Победы

Посол РФ в Хорватии вручил ветеранам-антифашистам памятные медали

Анвар Азимов поздравил награжденных и поблагодарил их за активную общественную деятельность по сохранению исторической правды о Второй мировой войне и продвижению ее уроков

ЗАГРЕБ, 21 мая. /ТАСС/. Посол России в Хорватии Анвар Азимов вручил хорватским ветеранам-антифашистам памятные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заключительная из серии подобных церемоний состоялась в четверг в стенах российской дипломатической миссии в Загребе.

Как рассказали корреспонденту ТАСС в посольстве РФ, в торжественной обстановке медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." были вручены бывшему премьер-министру Хорватии, участнику партизанского движения в годы Второй мировой войны Йосипу Маноличу, последнему министру иностранных дел Югославии Будимиру Лончару, также участвовавшему в освобождении этой страны от фашизма, и ветеранам-антифашистам Ивану Фумичу и Йосипу Кржняку.

На церемонии также присутствовал почетный председатель Союза антифашистов Хорватии, бывший глава хорватского государства Степан Месич.

Посол поздравил награжденных и поблагодарил их за активную общественную деятельность по сохранению исторической правды о Второй мировой войне и продвижению ее уроков.

Азимов уже вручал юбилейные медали хорватским ветеранам-антифашистам 6 марта, 4 мая и в ходе выездных мероприятий дипломатического представительства 8-9 мая, приуроченных к церемониям возложения венков к 13 мемориальным памятникам и местам захоронения советских воинов, расположенным в 11 городах и населенных пунктах Хорватии.

Теги
Хорватия75-летие Победы
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