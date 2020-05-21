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СК проверяет сообщения о неполучении допвыплат работниками пяти медучреждений Дагестана

Среди них сотрудники Ботлихской центральной районной больницы, Хасавюртовской центральной городской больницы и больницы города Дагестанские Огни

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Следствие в Дагестане проводит проверку сообщений о фактах неполучения стимулирующих выплат сотрудниками четырех больниц и одной поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

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"19 и 20 мая в сети Интернет опубликованы видеообращения о том, что медицинские работники Ботлихской центральной районной больницы, Хасавюртовской центральной городской больницы и больницы города Дагестанские Огни не получили доплаты за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Аналогичные заявления поступили от медицинских работников одной из поликлиник города Махачкалы и Дербентской центральной районной больницы. По данным фактам начаты доследственные проверки", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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