Прямая линия "Диалог поколений. Детям о важном". Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит прямая линия "Диалог поколений. Детям о важном", в ходе которой взрослые отвечают детям на наиболее актуальные вопросы, связанные с изменением привычного уклада жизни из-за пандемии коронавируса.

В мероприятии принимают участие помощник президента России Андрей Фурсенко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Мероприятие приурочено к Дню защиты детей. Организатор мероприятия - Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент".