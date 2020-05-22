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Прямая линия "Диалог поколений. Детям о важном". Видеотрансляция

В мероприятии принимают участие помощник президента России Андрей Фурсенко и глава Роспотребнадзора Анна Попова

ТАСС

В ТАСС проходит прямая линия "Диалог поколений. Детям о важном", в ходе которой взрослые отвечают детям на наиболее актуальные вопросы, связанные с изменением привычного уклада жизни из-за пандемии коронавируса. 

В мероприятии принимают участие помощник президента России Андрей Фурсенко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Мероприятие приурочено к Дню защиты детей. Организатор мероприятия - Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент".

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