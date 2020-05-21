Редкого по происхождению дальневосточного леопарда привезут в Новосибирский зоопарк

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Потомка дальневосточного леопарда Николая, который был первым за 60 лет хищником, перемещенным из леса в зоопарк, привезут в Новосибирск, чтобы включить там в программу размножения. Это поможет добиться генетического разнообразия в популяции хищников, численность которых на воле составляет около 50 особей, сообщается в официальной группе Новосибирского зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

"Отправка животного состоится, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Леопард, которого мы ждем, очень важен с точки зрения генетического разнообразия", - говорится в сообщении. Эта особь несет новые гены, которые помогут избежать приводящего к вырождению близкородственного скрещивания среди леопардов, живущих в зоопарках.

Дальневосточный леопард, которого ждут в Новосибирске, родился в Московском зоопарке. Он потомок самца по имени Николай, живущего там же и происходящего из популяции диких леопардов. Николая нашли российские пограничники, когда он был годовалым котенком, у хищника была настолько сильно повреждена лапа, что после лечения он не смог вернуться в дикую природу.

Близкородственное скрещивание, которого позволит избежать введение в программу размножения дальневосточных леопардов новых генов линии Николая, приводит к вырождению популяции из-за инбредной депрессии: бесплодию, возникновению аномалий и уродств, пороков психики.

"Чтобы природная популяция дальневосточных леопардов была относительно стабильной, она должна стать как минимум в три-четыре раза больше, чем сейчас. Достичь таких цифр можно только путем объединения усилий и разработки эффективной программы реинтродукции (возвращения животных, размноженных в неволе, в природу). Новосибирский зоопарк активно участвует в этой работе и делает все возможное для сохранения генофонда", - уточняется в сообщении.

О зоопарке и леопардах

Новосибирский зоопарк, крупнейший в стране, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 770 видов животных, 180 из которых - краснокнижные. Коллектив зоопарка участвует в 110 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных. Среди них - дальневосточные леопарды.

Дальневосточные леопарды в мире обитают в основном на территории России, в Приморском крае, и в Китае. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось около 35 леопардов. Сейчас, по данным Российского географического общества, численность мировой популяции дальневосточного леопарда не превышает 50 особей. В зоопарках России дальневосточные леопарды размножаются только в Москве и в Новосибирске.

Дальневосточный леопард, самый северный подвид леопардов, обитает в хвойно-широколиственных лесах, где есть крутой рельеф: склоны сопок и скалы. Это кошки весом до 60 кг, ведущие сумеречный образ жизни. Они питаются косулями, молодняком кабана и изюбря, пятнистыми оленями. Могут есть зайцев, барсуков, птиц и насекомых. Основными причинами вымирания вида стало браконьерство, разрушение ареала из-за деятельности человека и генетическое истощение популяции из-за близкородственных скрещиваний.

В Новосибирске первая пара дальневосточных леопардов сформировалась в 1990 году. С 1994 года на свет появилось 49 детенышей. По достижении определенного возраста их отправляли в другие зоопарки. На сегодняшний день потомки новосибирских дальневосточных леопардов живут на Украине, в Японии, Молдавии, Великобритании и США.