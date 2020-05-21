Музей в Ростовской области представил фотографии личных вещей фронтовиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Аксайский военно-исторический музей в Ростовской области в рамках международного музейного проекта в четверг разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" изображения личных вещей, принадлежавших участникам Великой Отечественной войны.

"Аксайский военно-исторический музей принял участие в проекте "Коллекция "Территории Победы", - рассказали в управлении информационной политики регионального правительства. - Жемчужины своих коллекций представили музеи-участники проекта "Территория Победы" из России и стран СНГ. Все экспонаты объединила общая тематика - военная история середины XX века". К проекту присоединилось более 200 российских и зарубежных музеев.

"В рамках этого проекта мы решили представить те предметы, которые очень давно не выставлялись. При этом они связаны с интересными людьми, событиями и фактам, - рассказала ТАСС заместитель директора музея по научной работе Ольга Загайнова. - О каждом из предметов можно рассказывать бесконечно, потому что это - маленькая страница в истории нашей малой родины".

В онлайн-экспозицию музей включил кружку дважды Героя Советского Союза Николая Гулаева. Третий из советских летчиков-истребителей по числу сбитых самолетов в годы Великой Отечественной войны, Гулаев получил кружку в подарок от рабочих завода "Эмальпосуда", где он работал до войны, следует из описания к снимку на странице музея. В состав экспозиции вошли боевые награды фронтовиков, в том числе орден Александра Невского, которым в 1944 году был награжден Михаил Кушнир за уничтожение его артдивизионом пяти танков, самоходного орудия, 13 пулеметных точек и двух наблюдательных пунктов противника. Экспонатом онлайн-выставки стал трофейный полуаккордеон, принадлежавший одному из участников войны. Несколько публикаций на странице музея посвящены оружию Победы, трофеям, элементам фронтового быта. Раритеты войдут в виртуальный каталог на портале проекта московского музея Победы "Территория Победы".

"Одним из важнейших качеств, присущих человеку, несомненно, считается память. Музей - средоточие богатейшего опыта прошлых поколений, духовное и материальное богатство страны, и наша задача сегодня - помочь молодежи почувствовать свою сопричастность к истории и культуре России, - отметил первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов. - Музеи Ростовской области в решении этой задачи становятся центрами активной просветительской работы по сохранению и передаче памяти о подвиге наших предков-победителей".

Аксайский военно-исторический музей участвует в международном проекте "Территория Победы" с 2017 года, отметили в управлении информационной политики.