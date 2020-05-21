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Пандемия коронавируса нового типа

Застрявших из-за пандемии в Таджикистане россиян освободят от уплаты штрафов

В МВД также напомнили, что из-за коронавируса приостановлены действия сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Граждан России в Таджикистане, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом, освободят от уплаты штрафов за просроченные сроки действия регистрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

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"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и ограничением международного транспортного сообщения многие граждане Российской Федерации находятся на территории иностранных государств. <...> Таджикская сторона освободит граждан РФ от уплаты штрафа за просроченный срок действия регистрации и окажет содействие в продлении или оформлении соответствующих документов", - говорится в сообщении ведомства.

Также там отметили, что органы государственной власти прорабатывают алгоритмы оказания помощи российским гражданам, находящимся за пределами России, в том числе по вопросам оформления необходимых документов. В МВД также напомнили, что в настоящее время из-за коронавируса приостановлены действия сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Теги
ТаджикистанРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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