Под Владимиром построили деревянную часовню в виде свечи как символ борьбы с коронавирусом

ВЛАДИМИР, 21 мая. /ТАСС/. Потомственные мастера-плотники, аргуны, построили в деревне Ельцы Владимирской области часовню в виде закрученной в спираль свечи. По задумке строителей, во время пандемии она должна утвердить веру православных в победу над коронавирусом, сообщил в четверг ТАСС автор идеи, меценат Евгений Федоров.

Ремесло плотников-аргунов зародилось в конце XVII - начале XVIII века на территории Киржачского района Владимирской области, где построена часовня. Традиционная киржачская резьба является разновидностью глухой резьбы на широких досках с растительными и языческими орнаментами, сегодня этой техникой владеют не более десятка местных жителей.

"Сейчас, в это непростое время, когда храм почти готов, он получает новое звучание, как символ веры в то, что мы сможем победить пандемию коронавируса и вернемся к нормальной жизни", - отметил Федоров, добавив, что давно собирался построить фамильную часовню-купель в деревне Ельцы рядом с местом захоронения матери.

Деревянная часовня "Свеча во ложбине" построена не в привычной православной традиции на возвышенности, а в овраге. Строение опирается на четырехгранник, символизирующий православный канон, на который верующие обычно ставят поминальные свечи, переходящий в закрученную деревянную спираль - строение по форме напоминает свечу, по которой стекает воск. Высота здания вместе с куполом и крестом составила 20 м. Открыть часовню планируется 21 июля, в день праздника Казанской иконы Божией матери - к этому времени, как надеются организаторы строительства, ограничения из-за пандемии будут сняты.

"Уникальный закрученный восьмигранник, стоящий на четверике, помог срубить опытный плотник, в возрасте 87 лет - житель города Киржач Борис Михайлович Волков, в дальнейшем активно принимавший участие в строительстве и консультируя мастеров. Потомственный аргун срубил топором, вручную, четыре первых венца, к сожалению, не дожив до окончания строительства", - уточнил собеседник агентства.