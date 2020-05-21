Депутат подал иск об отмене статьи КоАП Москвы о штрафах за нарушение изоляции

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Муниципальный депутат столичного района Кунцево Денис Шендерович и журналист Алексей Обухов подали иск в Мосгорсуд с требованием признать недействующими положения статьи 3.18.1 КоАП Москвы, которые предусматривают наказание за несоблюдение режима самоизоляции для москвичей. Это следует из текста искового заявления, с которым ознакомился ТАСС.

"Статья 3.18.1 КоАП Москвы противоречит части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Указ мэра Москвы Сергея Собянина от 11 апреля 2020 года о введении цифровых пропусков в столице, согласно обзору Верховного суда, представляет собой состав статьи 20.6.1 КоАП РФ, а не статьи 3.18.1 КоАП Москвы",- сказано в документе.

По мнению заявителей, уже сам факт неопределенности нормы регионального КоАП является основанием для признания этой нормы недействующей. "Статья 3.18.1 КоАП Москвы не содержит конкретных действий, которые бы не охватывались диспозицией статьи 20.6.1 федерального КоАП. Это создает поле для произвольного применения оспариваемой нормы и создает риск быть подвергнутым административному наказанию дважды за одно и тоже деяние", - сказано в исковом заявлении.

Как рассказал ТАСС Обухов, иск "был подан в Мосгорсуд в четверг".

В конце апреля Мосгорсуд отклонил коллективный иск к мэру Москвы от муниципального депутата Дениса Шендеровича, активиста Алексея Обухова и еще более 10 жителей столицы, которые оспаривали введение цифровых пропусков для передвижения по городу. Истцы оспаривали указ № 12 мэра, которым ограничиваются права на передвижение по Москве, а также указ от 11 апреля 2020 года № 43, согласно которому всех находящихся в столице обязали оформлять цифровые пропуска. По мнению истцов, ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и соответствующем предписании главного санитарного врача, а в противном случае ограничения являются грубым нарушением Конституции РФ и федеральных законов.

В свою очередь в мэрии полагают, что эти указы не нарушают права граждан, а возлагают на них особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя ограничения их свободного перемещения. Власти считают, что соблюдение гражданами режима самоизоляции и получение цифровых пропусков являются подтверждением добросовестного осуществления ими своих прав и обязанностей. Кроме того, в мэрии подчеркнули, что, согласно закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", граждане не должны нарушать права других на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.