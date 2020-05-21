Участников похоронной процессии в Адыгее привлекут к ответственности

МАЙКОП, 21 мая. /ТАСС/. Участники похоронной процессии в Красногвардейском районе Адыгеи будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы республики по итогам заседания оперштаба, которое провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны, собравшие большое число людей - не только жителей Адыгеи, но и Краснодарского края. В результате произошло массовое заражение коронавирусом. Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов в среду подал в отставку.

"Установлены все участники похоронной церемонии. Они будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы главы со ссылкой на министра внутренних дел Владимира Алая.

На территории района установлено девять постов, ограничен въезд и выезд из населенных пунктов, где выявлены очаги заболевания. За несколько дней выявлено 66 нарушителей самоизоляции, которые пытались проехать через посты. Ведутся проверки соблюдения режима самоизоляции, выявляются и устраняются места несанкционированной торговли, нарушители привлекаются к административной ответственности.

"Глава Адыгеи поручил интенсивно проводить дезинфекцию в районе, привлекать волонтеров для оказания помощи нуждающимся, указав на важность эффективной деятельности в каждом поселении, от которой во многом зависит стабилизация ситуации и локализация очагов заболевания. Внутри населенных пунктов, где проживают заболевшие, планируется усилить патрулирование", - добавили в пресс-службе главы республики.

Сейчас в Красногвардейском районе отмечается самый высокий в регионе рост числа инфицированных: на лечении находится 171 человек, из них 104 человека - на амбулаторном лечении, 67 жителей района госпитализированы. В ночь на четверг умер один больной из Красногвардейского района, который находился в тяжелом состоянии. У 27-летнего молодого человека была диагностирована двусторонняя пневмония с тотальным поражением легких. По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 591 человека, на лечении находятся 309 человек, с начала пандемии в республике выздоровели 274 человека, умерли девять человек.