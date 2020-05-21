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Додон поздравил Шойгу с 65-летием

Президент Молдавии отметил личный вклад министра обороны России в обеспечение региональной и международной безопасности

КИШИНЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил министра обороны России Сергея Шойгу с 65-летием. Текст телеграммы опубликовала в четверг пресс-служба главы республики.

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"Тепло и сердечно поздравляю вас с 65-летием и искренне желаю доброго здоровья, долгих плодотворных лет жизни. <...> Пользуясь приятной возможностью, хочу отметить такие ваши качества, как высокий профессионализм, уникальный опыт, принципиальность и смелость в отстаивании государственных интересов, которые наряду с замечательными человеческими качествами снискали вам заслуженный авторитет и признание не только в России, но и далеко за ее пределами. В Республике Молдова мы высоко ценим и ваш большой личный вклад в обеспечение как региональной, так и международной безопасности", - говорится в послании.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадане Тувинской АССР (ныне Республика Тыва). В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". В 1991-1994 годах - председатель Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994-2012 годах возглавлял МЧС России. С 11 мая 2012 года был губернатором Московской области. 6 ноября 2012 года Шойгу был назначен министром обороны РФ. Генерал армии, Герой Российской Федерации. Кандидат экономических наук.

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