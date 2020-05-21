В школах Кировской области организуют 70 пунктов проведения ЕГЭ

КИРОВ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Кировской организуют 70 пунктов проведения Единого госэкзамена в школах региона. Также четыре пункта будет создано на дому для детей-инвалидов, сообщил в четверг глава региона Игорь Васильев в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"В установленные сроки в Кировской области будет организовано 70 пунктов проведения экзамена на базе школ и четыре пункта на дому для детей-инвалидов. Все санитарно-эпидемиологические нормы будут, безусловно, соблюдены", - добавил глава региона.

По его словам, Кировская область заранее была готова к дистанционному обучению детей, так как в регионе был создан Центр дистанционного образования. "В свое время мы создали центр дистанционного обучения и делали это преимущественно для сельских территорий. Опыт центра оказался востребованным для выстраивания образовательного процесса в условиях пандемии. Во время апрельских каникул на базе центра мы провели обучение всех педагогов области, подобрали образовательные технологии и программы, провели настройку всей системы", - сказал Васильев.

Он также уточнил, что с 2018 года регион использует электронные учебники. "Еще с 2018 года мы дополнительно используем электронные учебники, здесь работает частно-государственное партнерство, мы получаем их от ГК "Просвещение", обеспечиваем ими все школы централизованно, это несколько сотен тыс. лицензий", - отметил губернатор.

При этом, по словам главы региона, после окончания пандемии приоритетом будет очное обучение. "Мы прекрасно понимаем, что дистанционное образование никогда не заменит традиционного обучения, а будет являться дополнением к решению тех проблем, которые есть на сегодняшний день у очного обучения. И, конечно, мы приветствуем решение министерства просвещения о проведении всероссийских проверочных работ в начале нового учебного года и последующего устранения выявленных пробелов в знаниях школьников, полученных в этот период", - сказал Васильев.

Ситуация в регионе

Кировской области удалось выйти на 1 этап снятия ограничений, в регионе с 12 мая разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом и открытые рынки, с 21 мая начали работать парикмахерские и фитнес-центры, правда разрешены только индивидуальные занятия с тренером. При этом режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, с 12 мая граждан обязали носить маски в общественных местах, магазинах и в транспорте, образовательные организации продолжают работать дистанционно.

21 мая в Кировской области впервые за несколько дней зафиксирован серьезный рост заболевших - за сутки выявлено 70 новых случаев заражения инфекцией нового типа, общее число достигло 1166. Наиболее острая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу сложилась в Малмыжском и Вятскополянском районах и городе Вятские Поляны. Завтра в Вятских Полянах и Уржуме пройдут выездные заседания оперштаба.