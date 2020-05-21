Минздрав КБР проверит выплаты сотрудникам скорой помощи, которые пожаловались Путину

НАЛЬЧИК, 21 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии (КБР) проведет комплексную проверку в центральной районной больнице города Баксана и Баксанского района в связи с поступившими жалобами от сотрудников скорой помощи учреждения. Об этом сообщается в четверг в Instagram ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео обращение сотрудников скорой помощи города Баксана к президенту России Владимиру Путину, в котором говорится, что выплаты за оказание помощи заразившимся коронавирусом получили лишь несколько их коллег, они просят разобраться с этой ситуацией.

"Министерство здравоохранения КБР открывает комплексную проверку в ГБУЗ "ЦРБ" городского округа Баксан и Баксанского муниципального района в связи с обращением медработников скорой помощи данного учреждения. Ранее для осуществления выплат стимулирующего характера по постановлению правительства РФ №484 данному учреждению было направлено около 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что врачи скорой помощи должны были получить по 50 тыс. рублей, сотрудники среднего, младшего звена и водители - по 25 тыс. рублей. Помимо этого, со дня начала оказания медицинской помощи пациенту с коронавирусом до конца месяца независимо от количества смен и выездов врачам скорой помощи пологается по 17 611 рублей, среднему персоналу - 8 806 рублей, фельдшерам по приему вызовов - 4 403 рублей. Указанные доплаты положены дополнительно к основной заработной плате.

"По результатам проверки при выявлении каких-либо нарушений будут приняты самые жесткие меры в отношении виновных", - заверили в Минздраве.