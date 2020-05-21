МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ношение масок и перчаток на железнодорожном транспорте Москвы станет обязательным с 25 мая. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте столичного правительства.

"С 25 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта", - говорится в документе. Среди объектов перечисляются вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели.

На своем сайте мэр отметил, что к столичным властям поступало много вопросов относительно правил ношения масок и перчаток при проезде на железной дороге. "Чтобы избежать недоразумений, уточняем, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта", - отметил градоначальник.

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